Cosenza, il Cup è un inferno. L'ex prof si sfoga: “Sportellisti carne da macello e anziani in lacrime”

La lettera

Sono una ex insegnante di lettere. Voglio raccontare la mia esperienza sconvolgente all’ospedale di Cosenza e la giornata trascorsa interamente buttata su una sedia dell’ufficio ticket, in preda ad una crisi isterica ed un possibile infarto per pressione alta, dalle 9 alle 17.45 del giorno di Santa Lucia. E poi ancora giorno 15. Quello accaduto a me è solo un segno di una realtà ormai collaudata e incancrenita nel tempo. Questo perché devo avere un rimborso di 104 euro e una nuova prenotazione per esami di laboratorio non effettuati per motivi seri di salute il 1. dicembre. Fra i ghigni di chi non credeva che stessi male sul serio e le attese interminabili degli sportellisti che dovevano imparare un programma nuovo per richiedere il mio rimborso, sono stata buttata come un fantasma su una sedia, fino alla pausa pranzo: dalle 9 di mattina alle 14. Poi, sfinita, ho trascorso un’ora sola e digiuna, insieme all’addetto alla pulizia dei bagni da dove usciva tra l’altro un odore insopportabile. Alla riapertura degli sportelli, fra risate, caffè e altro, dopo interminabili ore in cui mi si diceva di stare calma, di stare seduta, che c’eravamo quasi, fra tecnici che si susseguivano, foto di schermate, richieste di aiuto continue, il rimborso è avvenuto! Per la nuova prenotazione delle analisi, però, sarei dovuta ritornare il giorno dopo. Ma il 2 le operazioni non si potevano fare. E nemmeno il 13. Ritorno il 15 al Cup dove ho avuto modo di imbattermi di nuovo e conoscere meglio la dirigente del servizio. La stessa che giorno 13 mi aveva accusato di fingere di stare male per sorpassare la fila degli altri utenti. Il computer intanto continuava a dare “errore” all’inserimento delle nuove mie impegnative. Altri inviti a mantenere la calma, sedermi e avere pazienza. Ancora? Ho minacciato di consegnare un reclamo al direttore sanitario. Ma tutto inutile. Ero esasperata. All’uscita dall’ospedale stavo peggio. È dovuto intervenire il medico curante la sera, a casa, per calmarmi e abbassare la pressione che era alle stelle. Ho capito una cosa da questa terribile esperienza: i ragazzi sportellisti sono carne da macello, sfruttati, impreparati, costretti ad imparare programmi nuovi durante il periodo di servizio al pubblico che aspetta sempre più numeroso e sofferente; che la gestione dell’ospedale sta fallendo ancora una volta; che vi sono persone non qualificate e senza umanità che pensano di spadroneggiare sui pazienti e trattarli male. E infine che siamo destinati a scomparire noi calabresi, non degni di curarci e continuare a vivere. Vedere un vecchietto mandato via e piangere perché non avevano saputo prenotargli le analisi mi ha fatto stare ancora più male. Perché dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose?

Francesca Scornajenghi

