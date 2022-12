Lavori sulla Statale 18, chiuso il tratto tra Acquappesa e Cetraro da domani a venerdì

È arrivata oggi l'ordinanza di chiusura della Statale 18 nel tratto tra Acquappesa e Cetraro. Da domani, 21 dicembre, fino al 23 dicembre sono previste deviazioni per il traffico veicolare verso Nord e verso Sud. La statale sul tratto interessata sarà chiusa a tutti i veicoli.

Il motivo è da ricercarsi - come spiega Anas - dalla necessità di poter effettuare i primi interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza sulla SS 18 "Tirrenia inferiore". Come è noto nei giorni scorsi una frana aveva interessato l'arteria.

