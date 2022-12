"Sei troppo bella per fare la vigilessa, non vai bene", 27enne ritenuta... non idonea

Troppo bella per fare la vigilessa. Con questa "accusa" una 27enne ha mosso questa mattina a Forlì davanti al tribunale del lavoro dopo che, secondo lei, tra le motivazioni con cui la commissione non l’ha promossa c'erano anche motivi 'estetici'. La donna, entrata in servizio a Cesena, ha fatto dunque causa al Comune romagnolo, rappresentato dall’avvocata Fiammetta Zoffoli, chiedendo di veder trasformato il suo contratto di formazione e lavoro della durata di un anno con un indeterminato. Secondo l’ente locale romagnolo, la donna «ha dovuto sostenere, come prevede la legge, una procedura selettiva e non un concorso, dinanzi a una commissione composta da quattro membri, due uomini e due donne. I candidati erano otto, cinque uomini e tre donne, «tutti sono risultati idonei eccetto lei». La donna, assistita dall’avvocato Matteo Pavanetto, invece accusa di essere stata discriminata dal comandante che l’avrebbe descritta come 'troppo avvenente' subendo 'il fascino della divisa' e che 'con il sorriso non avrebbe ottenuto gratificazione dagli utenti'. Su quest’ultima tesi per il momento non sembrano esserci prove concrete. Il giudice non ha fissato una nuova udienza e si è riservato di decidere.

