Rapinato il figlio di Matteo Salvini, la Polizia recupera il cellulare

Il figlio di 19 anni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è stato rapinato lo scorso 23 dicembre a Milano. L’episodio è emerso solo oggi è stato anticipato dal sito del Corriere e trova conferme in ambienti investigativi. Erano le 20 quando il giovane in via Paladini, zona Gambara, è stato avvicinato da due uomini che, minacciandolo con una bottiglia, gli hanno intimato di consegnare lo smartphone. Il diciannovenne ha fatto quanto richiesto e i due rapinatori - descritti come di origine nordafricana - si sono allontanati. Il ragazzo è riuscito poi a contattare il padre che tramite la sua scorta ha avvisato la questura. Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di rintracciare e recuperare il cellulare che è già stato consegnato al figlio del leader della Lega.

