Un uomo, ex appartenente alle forze dell’ordine è barricato in casa da alcune ore a Pavullo, sull'Appennino modenese. Inizialmente in casa con lui c'era anche la moglie e dopo una attività di negoziazione, curata dai carabinieri, si è convinto a fare uscire la donna. Non si esclude che sia armato e la casa, nell’abitato, è circondata dalle forze dell’ordine e si continua a trattare con lui.

