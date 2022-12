Antoci a Milazzo, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi in visita a Gigliopoli

Una visita che ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi, quella che ha chiuso la Città del Natale 2022 di Gigliopoli. A visitarla, l’ex Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, il quale – pur conoscendo bene il progetto – non aveva mai avuto modo di visitare i luoghi in cui sorge la Città dei bambini spensierati. Condividendo idee e ricordi, amicizie e stima reciproca, Giuseppe Antoci è stato assolutamente sicuro nella risposta che ha voluto dare alla domanda – ormai consueta per ogni ospite – ‘Cos’è per te Gigliopoli?’.

“Gigliopoli è una carezza al cuore, – ha detto – un’esperienza da esempio per il nostro Paese. L’antimafia del giorno prima, l’antimafia sociale, tentare di dare un senso o la speranza a chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di nascere 50 metri prima o dopo la periferia di una città, ha un significato importantissimo. E questa di Gigliopoli è un’esperienza che va seguita in altri posti d’Italia e anche se esistono altri posti similari, qui si respira un sentimento bellissimo che è il sentimento della passione, della condivisione, di vedere realizzati i sogni delle persone. Ecco, questo è per me Gigliopoli: - ha concluso - è proprio una carezza al cuore.”

Ad accogliere Antoci i presidenti: Enzo Scaffidi per l’Associazione Il Giglio e Maria Teresa Collica per la Fondazione. Presenti anche il sindaco Pippo Midili e l'ex presidente del Cda, Enzo Russo.

© Riproduzione riservata