Siracusa, rubano 80 chili di melanzane... e scappano: fermati dai carabinieri

Agenti delle Volanti di Siracusa hanno denunciato due cittadini polacchi, rispettivamente di 26 e di 29 anni, per il reato di furto aggravato di ortaggi. I due venivano sorpresi da un addetto alla vigilanza, nel pomeriggio del 24 dicembre scorso, mentre rubavano melanzane da un terreno agricolo di Contrada Capo Muro di Porco. I due ladri, che fuggivano a bordo di un’autovettura, sono stati bloccati dalla Polizia di Via Elorina e trovati in possesso di oltre 80 chili di melanzane rubate poco prima. Inoltre, nelle prime ore del 26 dicembre agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 47 anni per tentato furto aggravato. Il quarantasettenne ha raggiunto un container in Via Luigi Monti, cercando di aprirlo in tutti i modi senza riuscirci. Prima ha utilizzato una smerigliatrice per spezzare il lucchetto, poi ha provato con una spranga di ferro. Infine ha legato con una corda la porta del container alla propria autovettura, cercando di scassinare il lucchetto tirando con uno strattone. Il ladro è stato intercettato dai poliziotti e trovato ancora in possesso della smerigliatrice e della corda.

