Oroscopo di oggi 28 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un breve momento di solitudine per fare il punto della situazione potrebbe esservi d’aiuto ed evitarvi imbarazzi di fronte alla gente. Optate per realizzazioni non troppo complicate. Lasciate le imprese più strampalate per un’altra volta.

Toro. 21/4 – 20/5

Mettete al centro della quotidianità alcune amicizie importanti, seguendo il consiglio della Luna in sestile con Urano. Tralasciate il resto. Apportate maggior brio e vivacità a una relazione. Non serve strafare, siate semplicemente voi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhio all’imprudenza della disarmonia Luna-Marte. Se non siete sicuri di una cosa al cento per cento, meglio non provare nemmeno a fidarvi. Una parola scortese potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno. Una battuta è ok, ma due son già troppe.

Cancro. 22/6 – 22/7

La mente è aperta alle novità apportate dalla Luna in Pesci. Qualcosa sta cambiando anche nelle relazioni con gli altri: diventano profonde. Sentimenti da esternare con chiarezza. Se amate davvero una persona, non potete tenerla all’oscuro.

Leone. 23/7 – 23/8

Vagliate con cura le informazioni che vi giungono, specie se non richieste. E se fosse qualcuno che vuole semplicemente farvi sbagliare strada? Avete un bilancio da fare, la fine dell’anno si sta avvicinando. Esaminate bene tutti i pro e i contro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lo humour di un conoscente potrebbe mandarvi fuori dai gangheri, tuttavia riuscite a controllarvi e rispondete restituendogli pan per focaccia. Vi riprendete subito da una piccola delusione nel lavoro e vi impegnate con ancora maggior foga.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Troppe commissioni da sbrigare e dovete ancora decidere come passerete l’ultimo dell’anno? Il vostro compagno potrebbe darvi una mano. Accettate il rimborso di un acquisto arrivato con un piccolo difetto. Certo, però, che scocciatura!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Puntate qualche spicciolo sul vostro numero fortunato per tentare la sorte. La Luna nell’amico Pesci vi sorride, ma meglio non esagerare. I soldi sono un mezzo e non possono essere il “fine” della vita. Il loro scopo è lo scambio fra persone.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non tollerate molto la profonda mutevolezza della Luna in Pesci. Eppure voi in genere amate i cambiamenti, ma solo quelli che vi aggradano. Vi sentite attratti da una persona particolare, ma non sapete se approfondire o meno questa conoscenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Date ampio spazio ai sentimenti, con il sestile di Venere a Nettuno. Per i single forse è venuto il momento di darsi da fare un po’ di più. Non negate il vostro prezioso apporto a chi lo chiede con profonda insistenza. Mettetevi in gioco!

Acquario. 21/1 – 19/2

Un amico vi toglie dall’impasse in cui vi eravate cacciati. Seguite un consiglio spassionato, senza doppi fini, detto da chi vi vuole bene. La cura e le faccende di casa vi hanno portato via molte energie, ma qualcosa deve restare anche per voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il partner nota che oggi siete un po’ troppo riservati e che volete stare per i fatti vostri. Colpa probabilmente della congiunzione Luna-Nettuno. Avreste bisogno di dialogo e di dare sfogo alle emozioni che se restano dentro, rischiano di esplodere

