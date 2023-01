Dopo una sosta per strada dimentica la moglie e se ne accorge dopo 160 km

Un uomo ha accidentalmente abbandonato la moglie sul ciglio della strada in Thailandia e ha continuato a guidare per 160 km credendo che la donna dormisse sul retro dell'auto. Boontom Chaimoon, 55 anni, e Amnuay Chaimoon, 49 anni, erano partiti il ​​giorno di Natale per viaggiare tutta la notte fino alla loro città natale nella provincia di Maha Sarakham, per passare il Capodanno insieme alla famiglia. Lo riferiscono i media locali e alcune testate occidentali.

Quando nella notte l’uomo alla guida ha fermato il suo camioncino sul ciglio della strada per urinare, anche la moglie Amnuay ha deciso di scendere per fare i propri bisogni e si appartata nella giungla lì vicino.

Ma quando la donna è tornata sulla strada, la sorpresa: la vettura non c’era più. La moglie che non aveva con sé né soldi né telefono, ha deciso di camminare nella speranza di trovare aiuto. Alla fine, dopo aver percorso a piedi diversi chilometri, ha trovato una stazione di polizia a nel centro di Kabin Buri intorno alle 5 del mattino. Gli agenti hanno chiamato per 20 volte il cellulare del marito il quale, non sentendolo squillare, ha proseguito tranquillamente a guidare inconsapevole del panico che aveva causato.

Quando l'uomo ha infine risposto al telefono, era ormai a 160 km da sua moglie ed è dovuto tornare indietro per riprenderla. Era convinto, come ha riferito alla polizia, che la moglie stesse dormendo sul sedile posteriore.

La coppia è sposata da 27 anni e ha un figlio di 26 anni.

© Riproduzione riservata