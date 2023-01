Caro prezzi e Dl Aiuti, Bonelli porta alla Camera pane, olio e zucchine: "Andate a fare la spesa!" VIDEO

Una zucchina, rigorosamente romanesca, due panini all’olio, mezzo litro di latte e una pera (gialla, per la cronaca). Angelo Bonelli, leader dei Verdi, porta in aula un campione live di un’ipotetica lista della spesa per denunciare l’aumento dei generi alimentari. «Andate a fare la spesa! Questa è una zucchina romanesca, costa 4 euro al chilo, questo è pane all’olio, lo mangiano gli anziani, costa 4 euro al chilo, questo è latte, costa due euro al litro, questa è una pera, costa 4 euro al chilo» spiega Bonelli, intervenendo sul voto finale del dl aiuti quater.

Accanto a lui la collega Francesca Ghirra gli porge i generi alimentari, aiutata a riportarli sotto il banco dell’aula dalla capogruppo Avs Luana Zanella. Bonelli lamenta come il caro carburanti incida sull'inflazione e come a suo avviso il dl aiuti quater, in realtà, non aiuti. Non è la prima volta che l’aula della Camera diventa una succursale del mercato rionale.

Famosi i precedenti della spigola esibita da Gianluca Buonanno, vulcanico deputato della Lega ora scomparso, della mortadella mangiata in diretta tv da Domenico Gramazio (ma quello era il Senato), dell’apriscatolette per sgominare il metaforico tonno immortalata dai deputati M5s, per non parlare del cappio agitato tra la prima e la seconda Repubblica dal leghista Luca Leone Orsenigo. Per la precisione va ricordato che in aula e nel Transatlantico non è permesso mangiare nè portare cibi da asporto; insomma, i regolamenti non prevedono pin nic nelle aule parlamentari: ma più volte l’ostensione di oggetti reali è stata usata dai parlamentari per dare concretezza al proprio pensiero e farsi capire al volo anche da chi la politica la segue poco. Spesso criticati, a volte lodati, di certo qualche centimetro fuori dalle regole scritte e qualche millimetro dentro le regole del pop.

