Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, un pedone ha avuto la peggio in un incidente avvenuto lungo la via Cesare Battisti, all'altezza dell'incrocio con via Nicola Fabrizi. L'uomo è stato colpito da un'auto, presumibilmente mentre attraversava la strada. Immediato l'arrivo dei soccorsi, il pedone è stato trasportato all'ospedale Piemonte e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

© Riproduzione riservata