Nasce un bambino da 7 kg in Brasile, il più grande mai visto nello stato di Amazonas

I medici sono rimasti scioccati quando hanno visto nascere un bambino del peso di ben 7 kg, definendolo il "più grande mai nato dello stato" in cui è nato. Il piccolo è nato con taglio cesareo nel comune di Parintins, nell'interno dell'Amazzonia, in Brasile, mercoledì 18 gennaio.

Il bambino più grande dello stato di Amazonas

Si ritiene che il bambino sia il più grande nello stato di Amazonas, che si trova nell'angolo nord-occidentale del Paese. La madre, 27 anni, è arrivata per un consulto ostetrico all'ospedale Padre Colombo il giorno prima del parto, ma le è stato detto che il bambino sarebbe stato troppo grande per un parto naturale, ha riferito il quotidiano Diario Do Nordeste.

Parto cesareo per il bambino "gigante"

Così, il giorno dopo, è stato eseguito il parto tramite taglio cesareo e il piccolo paffuto è nato senza anomalie. L'altezza alla nascita era di 59 centimetri, ben otto centimetri in più rispetto alla media di un neonato.

L'ospedale lancia una campagna per aiutare i genitori

L'ospedale ha lanciato una campagna per aiutare i genitori in quanto i vestiti già acquistati per il neonato non gli andavano bene. L'unità sanitaria sta raccogliendo pannolini più grandi e vestiti per bambini per 9 mesi e 1 anno per il bambino "gigante".

La mamma ringrazia l'equipe medica

“Non mi aspettavo questa sorpresa - ha detto la mamma - Pensavo che sarebbe nato di quattro chili, ma si è scoperto che era di ben sette chili. Voglio ringraziare l'equipe dell'Ospedale Padre Colombo, che mi sta dando forza e trattandomi molto bene, da quando sono arrivata qui, se non fosse stato per loro, non so cosa ne sarebbe stato di me".

