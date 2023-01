Trasporti a singhiozzo, dopo la trasferta a Modena... un'odissea. Il racconto di due tifosi del Cosenza

Una disavventura che non dimenticheranno facilmente. La raccontano due tifosi del Cosenza , attraverso la pagina Facebook Ultras Calabria, e riguarda il viaggio di ritorno da Modena. "Hanno scelto di partire il giorno dopo la partita di Modena da Orio, con arrivo previsto a Lamezia, per le ore 23:40. Per motivi meteo, l'aereo è giunto in ritardo oltre la mezzanotte. Una volta usciti dall'Aeroporto, non c'era alcuna navetta perché l'ultima è fino alle ore 23:50 e non si degna nemmeno di aspettare l'ultimo volo". Neanche un taxi, stando al racconto, ad accogliere i tifosi che sono stati costretti a raggiungere a piedi la stazione centrale. "Sotto la pioggia, in mezzo al buio, in una strada ad altissima velocità, rischiando più volte di essere investiti. Questa storia non è la prima, ne abbiamo ricevute nel tempo di diverse.

In passato è accaduto a ragazzi di Catanzaro, di Crotone, di Reggio Calabria (tutto documentabile) e non per ultimi gli "ospiti" che spesso vengono visti con sciarpa al collo, saltare dal ciglio della strada fino alla rotonda principale con rischi elevatissimi, per non parlare dei turisti. Dobbiamo aspettare il morto affinché venga fatta luce su questa situazione? Dobbiamo costringere chi giunge in Calabria ad avere poche alternative e a presentarci già in questa sporca maniera? Noi diciamo basta e chiediamo un collegamento diretto, pedonale o ciclabile, tra l' Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme e la Stazione Centrale di Sant'Eufemia ( Ferrovie dello Stato Italiane Careers - Frecciarossa - Italo Treno ). Dobbiamo arrivare al nostro Presidente dalla Regione, Roberto Occhiuto , per muovere qualcosa nella giusta direzione. Lo merita la Calabria e lo meritiamo tutti noi. Che la Regione Calabria , la Provincia di Catanzaro competente, il Comune interessato di Lamezia Terme ( Paolo Mascaro ) non restino fermi. Anche Comuni limitrofi non competenti in nessun modo (vedi Gizzeria ) che possano aiutarci in tal senso. Noi non ci fermeremo.