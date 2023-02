Lamezia, mancano i pediatri: “Ben 230 bimbi senza assistenza”

Un appello accorato sotto forma di lettera indirizzato all’Asp di Catanzaro, a causa della grave carenza di pediatri, a firma del sindaco Mascaro, del presidente del Consiglio, Nicotera e della consigliera comunale nonché presidente della terza commissione consiliare Sanità, servizi sociali ed Ambiente, Antonietta D’Amico.

La lettera

"Negli ultimi mesi, assieme ai colleghi consiglieri comunali, registriamo lamentele e condividiamo la preoccupazione di cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lamezia Terme che non riescono a procedere con la scelta del pediatra di base per i propri figli minori. L’unico pediatra di libera scelta disponibile ha l’ambulatorio nel territorio di un altro comune, con conseguenti evidenti disagi. Poiché il numero dei bambini attualmente rimasti “scoperti’ dall’assistenza pediatrica è complessivamente intorno a 230, si potrebbe assicurare il pediatra in sede aumentando il numero massimale pro capite degli assistibili in misura del 30%, come consentito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento e in attesa della definizione dell’Accordo Integrativo Regionale. In tale ipotesi, aumenterebbe il numero dei pediatri di libera scelta disponibili ad accogliere nuovi assistiti nel territorio lametino. Si auspica, pertanto, la convocazione del Comitato Zonale per la valutazione e il recepimento di questa proposta".

