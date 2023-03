Il ct Mancini pesca in Romania, convocherà il palermitano Compagno. Suo padre giocò nel Cosenza

Il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha fatto debuttare 55 giocatori durante il suo mandato, ma potrebbe presto aggiungere un altro nome alla lista. Si tratta di Andrea Compagno, un attaccante palermitano di 26 anni che gioca per la Steaua Bucarest e che potrebbe essere convocato per le prossime partite di qualificazione per Euro 2024 contro l'Inghilterra e Malta. Il direttore generale del club romeno, Mihai Stoica, ha confermato che Compagno è stato inserito nella lista preliminare di Mancini e si è detto entusiasta della notizia. Il presidente del club ha chiamato Stoica per comunicargli la convocazione e lo stesso Stoica ha espresso la sua sorpresa e felicità per la notizia, in quanto la Steaua Bucarest non aveva mai avuto un giocatore in Nazionale a questo livello. Suo padre Rosario giocò nel Cosenza in serie B.

