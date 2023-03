Delitto a Pescara, niente carcere per il locrese ritenuto il mandante dell'omicidio

Il tribunale del Riesame dell’Aquila ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pescara a carico di Natale Ursino, originario di Locri (Reggio Calabria) e residente nel Teramano, ritenuto il mandante dell’agguato del primo agosto scorso, nel bar del Parco, a Pescara, in cui è stato ucciso l’architetto Walter Albi, 66 anni, e ferito gravemente l’ex calciatore Luca Cavallito, 49 anni.

Il tribunale ha accolto la richiesta dei difensori di Ursino, gli avvocati Cesare Placanica e Giovanni Scarfò, e ha fissato il termine per il deposito delle motivazioni in 45 giorni. Ursino, che era rinchiuso in carcere a Roma, torna dunque in libertà. Era stato arrestato il febbraio scorso insieme a Mimmo Nobile, pescarese, ritenuto l’esecutore materiale del delitto

