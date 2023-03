Fedez parla dei tic e scaccia la crisi con Chiara Ferragni: “Non trascurate chi è accanto”

«Il tumore al pancreas è stato un evento molto traumatico e soltanto oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale». Lo ha detto Fedez, in video, nelle stories di Instagram pubblicate in serata, con le quali è ricomparso in pubblico dopo una lunga assenza che aveva fatto preoccupare i suoi fan.

Fedez ha ammesso di essersi affidato a psicofarmaci: «Li ho cambiati nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era adatto a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo depressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico, molto forti, al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca, da impedirmi di parlare in maniera libera».

Crisi alle spalle?

Allo stesso tempo, Fedez spegne le polemiche riguardo a una rottura con Chiara Ferragni: il post su Instagram sembra inequivocabile.

