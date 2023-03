Il sogno di Swar svanito in mare. Doveva raggiungere il marito in Germania, ma è morta a Cutro

La vicenda di Swar Zrebi rappresenta una dolorosa dimostrazione delle sfide e dei rischi che molte persone affrontano quando cercano di costruirsi una nuova vita in un altro paese. La sua aspirazione di raggiungere l'Italia per riabbracciare il marito siriano si è infranta contro le onde del mare quando il barcone su cui viaggiava ha colpito una secca.

Oggi, la salma della giovane tunisina, l'unica vittima del naufragio avvenuto a Steccato di Cutro sarà rimpatriata in Tunisia. Swar aveva lasciato il suo paese d'origine per dirigersi in Turchia e da lì imbarcarsi sul 'Summer Love' insieme ad altre 180 persone, tra cui numerosi bambini.

Il marito di Swar è riuscito a identificare il suo corpo nonostante le molte difficoltà, dato che il mare e le onde violente avevano reso quasi irriconoscibile la salma. Solo grazie a un neo sul viso l'uomo è stato in grado di riconoscere la sua amata in una fotografia.

Il marito di Swar vive in Germania, dove si era trasferito in seguito alla guerra in Siria. Aveva trovato lavoro, ma il suo obiettivo principale era quello di creare una vita migliore insieme alla sua sposa in Italia.

