Sparatoria in strada a Roma, muore un trentatreenne

Un uomo, Mihai Stafan Roman, è morto questa sera a Roma dopo essere stato raggiunto da colpi da arma da fuoco in strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in via Francesco Selmi, nella zona di ponte Mammolo. La vittima, 33enne, mentre camminava a piedi è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi dal passeggero di una moto in transito. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri che indagano. A esplodere i colpi di arma da fuoco un uomo a bordo di una moto. Indagini in corso

