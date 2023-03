Etna, violenza nel Parco. Identificati i motociclisti

Sono indagati in concorso per violenza privata, deturpamento di bellezze naturali, deturpamento di beni paesaggistici e violazione della legge sulle aree protette i due motociclisti di Zafferana Etnea, rispettivamente di 26 e 45 anni, che hanno aggredito nel dicembre dello scorso anno, con colpi di casco, calci e pugni, nella pineta di Linguaglossa, un ciclista che gli aveva fatto notare di avere danneggiato con le loro moto, insieme ad un numeroso gruppo di altri centauri, le aree boschive protette.

Sono stati inoltre sanzionati per violazioni al regolamento del Parco dell’Etna per un totale di oltre 1.300 euro. E all’alba di ieri i carabinieri Forestali, gli agenti del Corpo Forestale della Regione e del comando stazione di Zafferana Etnea hanno perquisito le abitazioni dei due uomini. I militari hanno sequestrato le moto con cui sarebbero stati commessi gli illeciti ambientali e l’abbigliamento utilizzato dagli aggressori.

