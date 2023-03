Euro 2024, Scocca l'ora di Retegui: le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra

Debutto da titolare per Mateo Retegui. L'attaccante del Tigre, convocato per la prima volta da Roberto Mancini, fa parte dell’11 iniziale della Nazionale che questa sera affronterà l’Inghilterra nella prima gara del girone C valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. L’argentino è al centro del tridente completato da Berardi e Pellegrini. A centrocampo Barella, Jorginho e capitan Verratti, in difesa da destra a sinistra Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola. Tra i pali Donnarumma. Stesso modulo per gli inglesi di Southgate con Pickford in porta, da destra a sinistra Walker, Stones, Maguire e Shaw, a centrocampo Philips, Rice e Bellingham, in attacco Saka, Kane e Grealish.

