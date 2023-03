Napoli: è morta Roberta, la ragazza malata di cancro che si era laureata in ospedale

Roberta, una ragazza poco più che ventenne, si è laureata in Mediazione Linguistica e Culturale presso l'ospedale di Frattamaggiore a Napoli, nonostante stesse combattendo contro il cancro. Purtroppo, cinque mesi dopo la laurea, Roberta è deceduta. La triste notizia è stata annunciata su Facebook dal direttore del reparto di oncologia di Frattamaggiore, Raffaele Addeo, il quale ha descritto la ragazza come una guerriera che ha lottato con determinazione contro la malattia.

"La campana della vita non ha suonato per la nostra carissima Roberta", ha scritto Addeo su Facebook. "Roberta ha combattuto come una guerriera, ci ha resi fieri, orgogliosi della sua determinazione. Siamo stati contagiati dalla sua voglia di vivere. Si è laureata in reparto, senza mai mollare, senza mai abbandonare la speranza".

L'uomo ha poi aggiunto che Roberta ha insegnato una grande lezione: lottare fino alla fine, perché ne vale sempre la pena, per sé stessi e per chi si ama. Ha espresso la propria vicinanza e cordoglio alla famiglia della ragazza e ha concluso dicendo: "Che la terra ti sia lieve, Roberta".

