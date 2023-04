Uccide l'uomo che aveva rubato il suo camion tracciandolo con un Apple AirTag

Secondo la polizia di San Antonio, in Texas, un uomo ha ucciso il presunto autore del furto del suo camion, dopo averlo rintracciato con un Apple AirTag. Il proprietario del veicolo ha utilizzato il dispositivo di tracciamento per trovare dove si trovava il camion e ha chiamato la polizia per segnalare il furto.

Il camion è stato ritrovato a quasi 20 miglia di distanza dal luogo del furto. Un portavoce di Apple ha dichiarato che gli AirTag sono stati progettati per rintracciare gli oggetti personali, non le persone o i beni altrui, e ha condannato l'uso criminale del prodotto. La polizia ha inoltre consigliato ai cittadini di non agire da soli in caso di furto del veicolo.

