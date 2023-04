Il Rotary Club Cosenza Nord inaugura una sala per l'allattamento a Santo Domingo

Il Rotary Club Cosenza Nord, in partnership con il Rotary Club Colonial, di Santo Domingo (Repubblica Dominicana), ha inaugurato, per mano del presidente Alfredo Sguglio, una sala per l’allattamento, presso l’Ospedale rurale, Hospital Rodolfo De La Cruz Lora, a Pedro Brand (in Repubblica Dominicana).

Nel paese latinoamericano, una percentuale ancora troppo elevata di donne non allatta al seno nella maniera ottimale. Circa un terzo dei bambini non riceve l’allattamento al seno entro un’ora dalla nascita e soltanto il 4,5% dei neonati riesce ad essere allattato esclusivamente al seno per i primi 6 mesi. La sala “de lactancia” è uno spazio sicuro e igienico per le madri che iniziano ad allattare al seno in cui si promuove l’allattamento al seno e l’importanza di proseguirlo anche dopo i primi mesi, integrandolo con altri alimenti, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino o oltre.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Colonial di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, il Distretto 4060 e l’UNICEF, si inserisce all’interno di un piano più ampio che vede coinvolti diversi club rotary dominicani e statunitensi, finalizzato a realizzare una rete nazionale di sale dell’allattamento in Repubblica Dominicana. Il Cosenza Nord è l’unico club europeo coinvolto. Si tratta dell’unico progetto di service internazionale avviato quest’anno da un club Rotary del distretto 2102, interamente autofinanziato.

In Italia la serata è stata aperta dal Vicepresidente Pierluigi Fava e introdotta magistralmente dalla socia Annarita Trotta, che ha poi presentato la appassionata Relatrice, la dott.ssa Maria Pia Galasso. La dott.ssa Galasso fondatrice della Banca del latte “Galatea”, grazie alla quale e grazie alla donazione del latte materno di tante donne generose, ha salvato la vita di tanti neonati, soprattutto di quelli nati prematuramente. La dottoressa ha raccontato del virtuoso sistema che rende efficace e pronta l’azione di Galatea e del perché il latte materno sia un vero e proprio salvavita, nonché fondamentale per la salute in età adulta; di quanto sia importante nella complessa relazione madre-figlio, matrice di tutte le future relazioni del bambino; ha inoltre sottolineato il ruolo essenziale di tante donne che lavorano come volontarie nella struttura, tra cui la stessa dott.ssa Galasso, dopo il pensionamento, che non ha arrestato la sua azione di”paladina “ e divulgatrice del progetto.

A conclusione della Relazione, il Presidente Alfredo Sguglio si è collegato direttamente dalla Repubblica Dominicana, insieme ai soci del Cosenza Nord Pierpaolo Filippelli e Angelo Macilletti. È stato un momento molto gratificante per il Club, coinvolto dall’entusiasmo della Presidente Sofia Batista, del Club Colonial, da Ruben J Goico, Governatore Eletto del Distretto 4060, Repubblica Dominicana. All’ingresso della Sala è stata posta una targa con i nomi dei Presenti dei due Club (Cosenza Nord e Colonial). La gioia, l’entusiasmo e i ringraziamenti sono arrivati palpabili dall’altro capo del mondo, come pure la commozione dei due Presidenti e dei soci rotariani dominicani. Sguglio, Filippelli e Macilletti, in forma privata, hanno fatto visita ai tanti neonati, alcuni prematuri, che, se ce ne fosse stato bisogno, li hanno ancor più resi consapevoli della necessità del progetto. In fine, al Presidente Sguglio è stata consegnata una Menzione Onorevole dal Rotary Internacional. Come sempre, l’intervento dell’Assistente del Governatore Policastri, Paola Trombino, è stato esemplare in quanto a garbo, acutezza ed eloquenza.

