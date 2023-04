Bonus assunzioni under 30: l’azienda non paga il 60% dello stipendio per il primo anno

Un nuovo decreto lavoro, attualmente composto da 40 articoli in bozza, prevede una serie di misure per rivoluzionare il reddito di cittadinanza, i contratti a termine e il taglio del cuneo fiscale. Tra queste, spicca un bonus per le assunzioni degli under 30. Lo riferisce IlSole24Ore.

Il bonus assunzioni per giovani

Il decreto introduce un bonus assunzioni per gli under 30, offrendo uno sgravio del 60% sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro privati che assumono giovani iscritti al programma "Iniziativa occupazione giovani".

Periodo dell'incentivo e tempi

L'incentivo, valido per 12 mesi, riguarda le assunzioni effettuate dal 1° giugno fino alla fine del 2023.

Regole per ottenere il bonus

Per ottenere il bonus, i datori di lavoro devono assumere a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante. L'incentivo non è applicabile al lavoro domestico e può essere cumulato con altri per le nuove assunzioni.

Copertura dell'incentivo

Il bonus è finanziato con 80 milioni di euro del programma "Iniziativa occupazione giovani" per il 2023, suddivisi per regioni. Nel 2024, la copertura è stimata a circa 52 milioni di euro.

Effetti stimati sull'occupazione

Le stime indicano che il nuovo incentivo potrebbe generare 70.000 nuove assunzioni di under 30, con una retribuzione media mensile di circa 1.300 euro.

