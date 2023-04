Cosenza Cooking Book, venerdì la presentazione del romanzo dell'attore Nunzio Scalercio

Venerdì alle 18, presso la libreria Ubik di Cosenza, sarà presentato "Cosenza Cooking Book" il primo romanzo di Nunzio Scalercio.

La giornalista Tiziana Aceto dialogherà con l'autore su temi, trama, genesi e "ghiotte" curiosità riguardanti il libro.

Nel corso dell'evento, Nunzio Scalercio leggerà il primo capitolo insieme alle attrici Annarita Laganà e Marisa Casciaro.

Al termine della presentazione, salsus in fundo, ai presenti sarà offerto di assaggiare le famose polpette del Cugino, rinomata trattoria di cucina tipica di Dipignano.

Cosenza Cooking Book narra le vicende di un gruppo di cosentini (cinque donne e cinque uomini) che in seguito a un imprevedibile incidente sono costretti a nascondersi agli occhi del mondo, ripiegando in un rifugio improvvisato. Come in un Decamerone di Boccaccio in salsa bruzia, per far passare il tempo infinito della loro forzata cattività, il gruppo decide di eleggere ogni giorno un re della giornata che si cimenterà nell'unica cosa che questa improvvisata compagnia sa fare meglio: cucinare un piatto della tradizione culinaria cosentina.

Alle loro calcagna il più "malamente" dei "malamenti" (deciso a fare loro la pelle) e la Questura di Cosenza (che vuole, di contro, individuarli e salvarli), in una corsa contro il tempo a chi li troverà prima.

In mezzo, amori che sbocciano e passioni che prendono il sopravvento, fino alla domanda finale: cosa attende al termine della cena a questo gruppo di improbabili eroi, il dolce o l'amaro?

«Cosenza Cooking Book è un romanzo che era nell'aria e che nasce dal mio amore per Cosenza.» scrive l'autore. «Era da troppo tempo che convivevo con il desiderio di raccontare noi cosentini, raccontarci, scrivere della nostra capacità, vincendo la connaturata vilienza, di trovare soluzioni incredibili e magiche per salvarci se messi alle strette, se siamo con le spalle al muro.

In questi anni il romanzo bussava prepotentemente, mi graffiava dentro, scalciava per venire alla luce.

Mi diceva "Nu, movati, scrivami, fammi escia…".

Io, come un ostetrico, mi sono limitato a farlo nascere e il suo primo vagito è stato come un grido d'amore che dice: "Jamu, venite ara tavula, ca è pronto!"»

Cosenza Cooking Book è diviso in 8 capitoli ciascuno dei quali ha un richiamo ovviamente culinario: Antipasto, 'Nchiambara, Sazizza e vruaccul'i rapa, Lagana e Ciciari, Cuddrurieddri, Purpette, Turdiddri, Tarocchi.

Il libro è disponibile su Amazon all'indirizzo https://amzn.eu/d/hG42cBo (anche nella versione digitale) e presso la Libreria Ubik di Cosenza.

INFORMAZIONI SULL'AUTORE

Nunzio Scalercio è il creatore di Spigaweb.org, sito di satira e costume in lingua cosentina. È stato conduttore televisivo (The Nunzio Scalercio Show, LaC Network), speaker radiofonico (Radio RAI), attore teatrale (Centro R.A.T. Teatro dell’Acquario, Compagnia Metrodora, Centro di Drammaturgia Europea), illustratore e vignettista satirico (La prova del cuoco, L'albero azzurro, Più Sani più Belli, Play Generation, Turisti per caso, Quotidiano della Calabria). Come consulente del sindaco Giacomo Mancini, ha fondato in seno all'Assessorato di Franco Piperno, il Monitorebrutio.net, il primo giornale multimediale della città di Cosenza insignito dal FORMEZ con il primo premio nazionale La P.A. che si vede (Bologna, 2005).

© Riproduzione riservata