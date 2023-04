"Ho trovato un donatore di sperma su Facebook e sono la madre single di cinque figli"

Una donna ha raccontato di essere diventata madre di cinque figli grazie all'aiuto di un donatore di sperma trovato su Facebook. Brooke Withington, 28 anni, ha sempre desiderato una grande famiglia e ora vive il suo sogno con i suoi cinque bambini.

La donna della Gold Coast, Queensland (Australia), condivide ora la sua storia per aiutare altre mamme single che scelgono di allargare la loro famiglia a sentirsi meno sole nel loro percorso di genitorialità. Ha anche parlato dei commenti crudeli che a volte riceve per volere una famiglia numerosa. "Fin da quando avevo circa otto anni, sapevo di volere una famiglia numerosa", ha raccontato Brooke a news.com.au.

"Volevo sempre almeno cinque figli. Naturalmente, pensavo di sposarmi prima di iniziare ad avere bambini". Ma non ha trovato la persona "giusta".

Brooke aveva preso in considerazione la possibilità di rivolgersi a una banca del seme, ma aveva delle perplessità riguardo a quel processo. Ha detto che non le piaceva la natura sterile dell'ambiente e avrebbe preferito poter incontrare l'uomo di persona. È stato allora che ha deciso di cercare un donatore di sperma australiano sui social media.

"Avevo sentito parlare di un gruppo Facebook chiamato Sperm Donation Australia dopo aver avuto il mio primo figlio", ha spiegato.

Sebbene la sua esperienza sia stata positiva, esperti mettono in guardia sulle possibili complicazioni legali e mediche derivanti dall'utilizzo di donatori di sperma trovati online piuttosto che in una clinica. Le valutazioni e i test appropriati potrebbero non essere stati eseguiti e potrebbero sorgere problemi legali riguardo ai diritti e all'affidamento dei genitori.

© Riproduzione riservata