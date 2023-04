Cosenza, al “Marulla” si rivede Zarate. Il destino è nelle mani dei lupi

Nel fine settimana scorso, il Cosenza ha staccato di una lunghezza il Cittadella. Nella corsa per non retrocedere, lo 0-0 del “Curi” ha testimoniato quanto può essere importante dare continuità ai propri risultati. La striscia positiva della formazione di William Viali è stata inaugurata dal successo con la Spal del 12 marzo. Da allora è passato oltre un mese. I rossoblù chiuderanno il mese di aprile da imbattuti poiché in occasione della sfida del “Rigamonti” con il Brescia sarà voltata pagina al calendario. Contro le Rondinelle, il gruppo silano andrà a caccia di un’altra prova utile ad aumentare la consapevolezza nei propri mezzi. In cadetteria, soltanto il Genoa ha un periodo di risultati che dura da maggior tempo (11 partite: 8 vittorie, 3 pareggi). Tuttavia, già in questo momento, il Cosenza ha la seconda serie più lunga dell’intera serie B. Sono sei i turni in cui i Lupi hanno mosso la classifica consecutivamente raccogliendo dodici punti (tre vittorie e altrettanti pareggi). 540’ in cui il gruppo bruzio ha incassato soltanto un gol, non riuscendo a convertire in tre punti soltanto la marcatura di D’Urso con il Cittadella, a causa della replica di Antonucci. Una dinamica che ha permesso di lavorare nelle condizioni ideali sotto il punto di vista psicologico. A questo aspetto poi si è aggiunta la momentanea sestultima posizione.

La corsa verso la permanenza adesso dipende soltanto ed esclusivamente da se stessi. Sarà sufficiente mantenere a bada le squadre che seguono in graduatoria per arricchire il percorso cadetto con un nuovo giro. Le insidie però saranno altissime, a cominciare dalla voglia di rivalsa del Brescia di Gastaldello, rientrato clamorosamente in corsa dopo una lunga fase disastrosa che ha prodotto un crollo verticale dei lombardi. I biancazzurri nel match d’andata si sono presentati da quinti in classifica al cospetto del Cosenza. Ora, nonostante i guizzi recenti, inseguono a tre lunghezze.

Zarate al “Marulla”. L’attaccante argentino Mauro Zarate continua a lavorare per rientrare in campo nel minor tempo possibile. L’ex Lazio, sempre molto attivo sui social, nella giornata di ieri ha postato alcune immagini che lo ritraggono mentre corre con il pallone al piede sul terreno di gioco del “Marulla”, a 64 giorni di distanza dall’infortunio e a 61 dall’intervento chirurgico. Il calciatore, che lo scorso 18 febbraio scorso nel match con il Sudtirol ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con l’interessamento capsulo legamentoso, è seguito da vicino dal fisioterapista Luigi Novello. Zarate, al quale il Cosenza ha offerto il rinnovo negli scorsi mesi in segno di riconoscenza e stimolo, ha scritto: «Dopo due mesi sono tornato in campo. Continuiamo…». Immediate sono arrivate le reazioni al post di alcuni compagni di squadra, da Idriz Voca a Marco Nasti. Oggi, intanto, torneranno al lavoro pure i suoi compagni di squadra, che hanno usufruito di un giorno di riposo in più sfruttando il posticipo della prossima giornata (il Cosenza giocherà lunedì prossimo a Brescia).

© Riproduzione riservata