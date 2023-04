Messina, aperti ufficialmente i parcheggi di viale Europa e via San Cosimo. Gratis per sei mesi

Aperti ufficialmente questa mattina i parcheggi di interscambio di via San Cosimo e di Viale Europa. In realtà già da sabato scorso erano già diverse le auto in osta all'interno. Saranno 44 posti auto di cui un parcheggio per disabili, uno stallo rosa e 4 postazioni di ricarica nel primo, 74 (due disabili) nel secondo con cinque colonnine di ricarica elettrica. Inizialmente la sosta sarà gratuita in attesa dell'ordinanza del Comune che dovrà stabilire tempistica e costi, compresi eventualmente abbonamenti e convenzioni. Le due aree blu saranno importanti per decongestionare la zona e garantire una sosta più ordinata e facile in due delle arterie più trafficate della città. In entrambi i casi sarà attiva la videosorveglianza h24. All'apertura di questa mattina c'erano il sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello e il presidente di Atm Giuseppe Campagna.

