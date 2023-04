Roma-Milan, succede tutto nel recupero: 1-1 targato Abraham e Saelemaekers

Termina con un incredibile pareggio in pieno recupero il big match del sabato di Serie A tra Roma e Milan, impegnate in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. All’Olimpico finisce 1-1 una sfida non particolarmente emozionante e povera di colpi di scena, almeno fino a quando non iniziano i sei lunghissimi e pazzi minuti di recupero, in cui segnano Abraham e Saelemaekers: le squadre di Josè Mourinho e Stefano Pioli restano così appaiate a 57 punti in classifica, con il rischio di venire agganciate anche dall’Inter, in caso di vittoria nerazzurra contro la Lazio nell’altra sfida in chiave europea.

La prima frazione di gioco è tanto equilibrata quanto bloccata, con pochissime occasioni da gol da segnalare da entrambe le parti. Quelle più pericolose però le costruiscono i giallorossi: al 9' Pellegrini ci prova dopo un bel fraseggio tra Abraham e Belotti, sparando sul fondo dal limite dell’area, poi il capitano ritenta la fortuna al 34' su servizio di Spinazzola ma da pochi passi stavolta trova l’opposizione involontaria del suo compagno Abraham. In mezzo anche una chance per i rossoneri, con un colpo di testa largo di Krunic su cross di Brahim Diaz.

Nella ripresa il copione della gara non cambia più di tanto e la prima conclusione arriva allo scoccare dell’ora di gioco, targata Saelemaekers: il neo entrato si coordina al volo su cross di Leao, ma mette alto sopra la traversa. La Roma prova a rispondere una manciata di minuti più tardi, ancora una volta con Pellegrini che calcia al termine di una ripartenza sbattendo contro l’ex Kjaer. Nel finale lo 0-0 sembra ormai scritto, ma nei sei minuti di recupero succede di tutto: al 94' Abraham porta avanti i giallorossi con una zampata da bomber, ma tre giri di lancette più tardi Saelemaekers pareggia incredibilmente sfruttando un bel cross di Leao. Al triplice fischio così è 1-1 tra Roma e Milan.

