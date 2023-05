Milano, autocarro travolge 54enne in bici trascinandolo per circa 300 metri

Un 54enne cinese è morto all’ospedale Niguarda dopo essere stato investito a Milano da un autocarro in via Comasina all’altezza di via Novate. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Da una prima ricostruzione della Polizia locale entrambi i i mezzi provenienti dalla periferia, stavano percorrendo via Comasina in direzione centro città, con la bicicletta che circolava alla destra dell’autocarro. Dai primi elementi raccolti, il 54enne probabilmente, non utilizzava la pista ciclabile presente. All’incrocio di via Novate l’autocarro, guidato da un italiano di 54 anni, durante la svolta a destra in via Novate, ha colpito la bicicletta con la parte anteriore, trascinandolo per circa 300 metri.

