Cori offensivi contro Vlahovic, tuona Infantino: “Responsabili da punire”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è intervenuto sui cori offensivi contro Dusan Vlahovic a Bergamo per chiedere che "i responsabili vengano debitamente puniti dalle autorità a ogni livello": «Nel calcio non c'è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione», ha scritto sui social il numero uno del calcio mondiale, «è assolutamente inaccettabile l’insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l’Atalanta.

«La Fifa ed io siamo al fianco di Dusan Vlahovic, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia subito episodi di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione», ha assicurato Infantino. «Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili debitamente puniti dalle autorità a ogni livello», ha insistito ribadendo l’appello «affinchè i tifosi prendano posizione e mettano a tacere i razzisti». (AGI)

Red/Sar

