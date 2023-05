Nuovo sbarco nella Locride, 55 migranti approdati a Roccella Jonica

Nel corso della notte, al termine di un’operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, 55 migranti di varie nazionalità sono stati sbarcati a Roccella Jonica, nella Locride. I profughi, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile comunale e da una equipe di Medici senza frontiere. Dall’inizio dell’anno è salito a 13 il numero degli sbarchi nel porto di Roccella, per un totale di circa duemila migranti soccorsi. Lo scorso anno, gli sbarchi di migranti erano stati ben 87 per un totale di oltre settemila persone.

© Riproduzione riservata