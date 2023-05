Ponte, l'ordine degli ingegneri di Messina propone la ricostituzione del comitato delle opere connesse

La proposta è partita stamattina dall'ordine degli ingegneri di Messina a tutti gli Enti. Si tratta della ricostituzione del comitato tecnico interistituzionale per le opere connesse al Ponte sullo Stretto come già nel 2004. Il 18 Aprile l’Ordine degli Ingegneri di Messina è stato audito in Commissione Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati sul Disegno di Legge " Disposizioni urgenti per la realizzazione del Collegamento stabile tra Sicilia e Calabria".

L'ordine di Mesisna lo grida da anni da anni: perché il Ponte diventi effettivamente un'Opera Strategica ed indispensabile non solo per annullare i tempi di attesa di Attraversamento dello Stretto (che sarebbe comunque poca cosa !!), è necessario che l'intera Rete Infrastrutturale del Mezzogiorno venga adeguata agli standard europei.

Pertanto, alla luce della prevista adozione, da parte delle “Regioni di Sicilia e Calabria, entro 60 giorni dall’approvazione del progetto definitivo, di un Piano Integrato condiviso, finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico nello stretto alle nuove esigenze di mobilità derivante dalla realizzazione del collegamento stabile”. (emendamento al DL n.35/2023 - decreto ponte) l'ordine degli ingegneri necessario propone al Sindaco del Comune di Messina e della Città Metropolitana, di riconvocare con ragionevole tempismo il Comitato Tecnico Interistituzionale per le opere connesse al Ponte già istituito nel 2004.

