Siae: la musica italiana torna su Facebook e Instagram, ma fino al 6 ottobre

Il ritorno della musica italiana su Facebook e Instagram non è a tempo indeterminato, ma fino al 6 ottobre, mentre andrà avanti il negoziato con Siae per un accordo di lungo termine. Lo specifica un portavoce di Meta che si dice «lieto di aver concordato un’estensione dell’accordo di licenza con Siae». «Questo consentirà a utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo SIAE, nel pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori» continua la fonte, «I brani del repertorio Siae saranno ripristinati sulle nostre piattaforme, fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine».

«Bene che Meta e Siae abbiano trovato un punto di incontro. Una buona notizia per gli utenti, ma soprattutto per i nostri artisti e per le loro opere. Ora ci auspichiamo che il lavoro dei prossimi mesi porti a una risoluzione totale e duratura». Così la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dell’accordo transitorio concordato tra Meta e Siae per il ripristino dei brani del repertorio Siae su Facebook e Instagram fino al 6 ottobre.

© Riproduzione riservata