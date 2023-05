Putin: "Non è vero che la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina"

Non è vero che la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina: al contrario, con la sua «operazione militare speciale» sta cercando di porre fine al conflitto in corso contro il suo popolo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una cerimonia di premiazione a Mosca. «Sentiamo spesso dire che la Russia ha iniziato una guerra. No. Con l’operazione militare speciale, la Russia sta cercando di fermare questa guerra, che viene condotta contro di noi, contro il nostro popolo». Alcuni russi, ha aggiunto «si sono trovati fuori dai confini dello storico Stato russo a causa di un’ingiustizia storica. Tuttavia, non hanno smesso di essere il nostro popolo per questo motivo».

