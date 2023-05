A Castrovillari i versi che... emozionano. Iniziativa del Kiwanis Club

Il Kiwanis Club di Castrovillari ha recentemente concluso il Concorso di poesia "Emozioni in versi" presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Castrovillari. Questo concorso era aperto a tutti gli alunni dell'istituto e è stato promosso dalla dirigente scolastica Anna Potestio, che ha incoraggiato gli studenti a partecipare insieme agli altri insegnanti.

Un totale di 66 giovani poeti hanno espresso le proprie emozioni attraverso le parole. Una giuria esterna composta da Leonardo Alario, Francesco Zicari, Nino Ballarati e Minella Bloise ha selezionato sei poesie basandosi sullo stile, la creatività e i contenuti. Il primo premio è stato assegnato ad Ambra Pucci della classe 3F, il secondo posto a Rebecca Mondilli della classe 2C e il terzo posto a Georgiana Doina Tinca, anch'essa della classe 2C. I tre vincitori hanno ricevuto un premio scolastico aggiuntivo e gli altri tre studenti (Gilda Bloise della classe 2B, Annagiulia Martinisi della classe 1G e Salvatore Malomo della classe 1I) hanno ricevuto un attestato di merito.

La presidente Amalia Di Mare ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa. Le poesie recitate da Minella Bloise sono state molto apprezzate dal giovane pubblico. Francesco Zicari ha condiviso alcune riflessioni sugli elementi poetici e sulla creatività, facendo riferimento alla letteratura, al cinema e alla musica. Leonardo Alario ha fatto un appassionato intervento sul valore della cultura e dell'importanza degli studi, soprattutto in un'epoca dominata dai social media e dal web. Ha esortato gli studenti a sviluppare un senso critico, a rispettare gli altri e il valore dell'amicizia, oltre a coltivare le proprie passioni come doni preziosi per raggiungere la felicità e l'armonia.

