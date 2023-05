È stato necessario il trasporto in elisoccorso per il centauro che, nel pomeriggio, è finito sull'asfalto a causa di un incidente autonomo. Il fatto è avvenuto sull'A20, dopo lo svincolo di Rometta, in direzione Palermo e si è reso necessario l'intervento della Stradale. Il ferito, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.

