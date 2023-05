Crotone, vincere per proseguire il sogno B: va “ribaltato” il Foggia

Dentro o fuori! Stasera alle 20.30 il Crotone si giocherà il passaggio alle Final Four. Dopo la sconfitta di misura allo “Zaccheria”, i rossoblù sono chiamati, questa volta in casa, in uno “Scida” che presenterà un bel colpo d’occhio, a vincere senza se e senza ma.

«Abbiamo tutti voglia di dimostrare la nostra volontà di passare il turno – spiega mister Lamberto Zauli alla vigilia del match –. Non vediamo l’ora di vivere questa gara. La sfida è partita, è nelle nostre corde, c’è la voglia di vincere in casa con il Foggia, i ragazzi sono pronti e vogliono rifarsi del risultato dell’andata. Penso che tutto l’ambiente possa trascinarci per ribaltare la gara e passare il turno».

Zauli ha convocato tutti, anche D’Errico, finora out per infortunio: «Sono tutti convocati, compreso D’Errico che sarà in panchina con noi. Chiaramente si tratta di un recupero lampo dato che non avevamo più tempo da dargli. I ragazzi stanno tutti bene, dopo aver avuto qualche problemino nella prima partita dopo cinque settimane di stop. Ma era il punto interrogativo di cui parlavamo nelle precedenti settimane. Però, ora i giocatori hanno rotto il ghiaccio e quindi staranno sicuramente meglio».

Sui satanelli dice: «Non so cosa farà il Foggia. Loro hanno una determinata identità, mi aspetto quella. Hanno avuto il risultato dell’andata a favore ma non credo che questo cambierà qualcosa. Penso al Foggia fino ad un certo punto, mi concentro soprattutto in casa nostra».

L’allenatore rossoblù, rispetto alla gara d’andata, è consapevole degli errori che non si dovranno commettere. «Noi non siamo assolutamente soddisfatti della partita di Foggia. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non è arrivata la vittoria. Loro hanno segnato e noi no. Segnare e vincere è ciò che importa, questo fa la differenza. Quando si trovano squadre e partite del genere diventa fondamentale la giocata, il guizzo. La partita di domani (oggi per chi legge, ndr) va affrontata con la stessa personalità di Foggia ma con massima cattiveria perché non c’è domani. Dobbiamo essere attenti a non prendere contropiede e dobbiamo isolare di più nell’uno contro uno i nostri giocatori più importanti che, proprio in questo, hanno la loro caratteristica migliore e possono farci vincere la partita. Su questo abbiamo lavorato nei giorni antecedenti il match. Il mio compito è quello di cercare di mettere i nostri giocatori nelle condizioni migliori per potersi esprimere al massimo».

In questa direzione, proprio Chiricò a Foggia è stato il sorvegliato speciale. «Lui è il giocatore che più di tutti gli altri entra nelle nostre azioni da gol e quindi è normale che gli avversari abbiano attenzioni particolari per lui. La nostra catena di destra palleggia un po’ di più, e cosi facendo attrai gli avversari. Con cambi di gioco a sinistra si riesce a fare quell’uno contro uno che ci ha consentito di avere qualche occasione pericolosa ma che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo lavorato anche per fare il contrario per renderci più imprevedibili. Alternando le due fasce avremo più occasioni».

