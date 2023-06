Formula 1, Gp Canada: Leclerc delude e parte decimo. Sainz penalizzato scala dall'ottavo all'undicesimo posto

Nel week-end in cui sembrava che Charles Leclerc potesse andare ad insidiare Max Verstappen è arrivato quello che nessuno si aspettava nelle qualifiche del Gp del Canada. Il ferrarista non è riuscito ad approdare nel Q2 e domani partirà 10° (sarebbe dovuto partire 11° ma questa posizione verrà occupata dal compagno di scuderia Sainz per effetto di una penalità che lo vede scendere dall'ottavo posto). Alla base di questa debacle una combinazione di fattori legati alle gomme, non ben riscaldate, che Leclerc aveva chiesto alla scuderia, ed una tattica che nessuno ha capito. Verstappen continua ad uscire per primo, Leclerc non ha trovato il tempo nel momento in cui avrebbe "dovuto" fare il tempo. Negli ultimi giri della Q1, infatti, mentre serviva lottare con il cronometro, Giove Pluvio ha pensato bene di versare centinaia di litri di acqua sulla pista canadese. Così la rincorsa di Leclerc si è fermata a metà dell’ultimo giro in una delle curve che hanno fatto slittare la Ferrari del monegasco. "Non capisco perché la pista era asciutta e mi hanno montato le intermedie. Appena è piovuto mi hanno montato le slick. Non ho capito la squadra cosa abbia fatto...". Il ferrarista, va detto, è rimasto in buona compagnia.