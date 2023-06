Gerace in lutto, muore all'età di 75 il sindaco ed ex consigliere regionale Giuseppe Pezzimenti. Il cordoglio di Occhiuto

Giornata triste per la politica calabrese dopo la morte del 75enne Giuseppe Pezzimenti, medico e sindaco di Gerace (era stato riconfermato nel 2021). L'ex consigliere regionale aveva da poco passato il testimone, proprio per via di una malattia. “Cordoglio della Giunta regionale per la scomparsa di Giuseppe Pezzimenti”, sottolinea il presidente Roberto Occhiuto, “medico e sindaco di Gerace. Già consigliere regionale, è stato esempio di valente professionalità e politico appassionato. Alla famiglia e alla comunità del Comune reggino la nostra sincera vicinanza”.

Il cordoglio della Città Metropolitana

La vicinanza di Palazzo Alvaro alla famiglia del primo Cittadino geracese è stata espressa dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace e dal Consigliere delegato Rudi Lizzi.

«L'amministrazione metropolitana si stringe nel dolore della famiglia del sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti, scomparso nella serata di ieri». E’ quanto scrivono, in una nota stampa, il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato, Rudi Lizzi, rivolgendo il proprio «cordoglio all’intera comunità geracese».

«Ci ha lasciati – proseguono - una parte importante della storia e della vita amministrativa del comprensorio. Il sindaco Giuseppe Pezzimenti ha costantemente vissuto l’impegno politico con passione e dedizione, sempre nell’interesse della propria comunità».

«Ha lottato fino alla fine – ha, quindi, specificato il consigliere Lizzi - e la sua morte rappresenta una grave perdita per tutti noi. Insieme abbiamo condiviso un percorso politico e amministrativo entusiasmante. Lascia un profondo vuoto nel cuore di quanti hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo».