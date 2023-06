Scocca l'ora di Rudi Garcia a Napoli: “Io e il presidente De Laurentiis molto ambiziosi”. Il patron: “Ricordo quando vinse 10 gare di fila...”

Il giorno di Rudi Garcia è arrivato. Il primo a prendere la parola nel giorno della presentazione del tecico francese del Napoli è il patron De Laurentiis. "Avevo visto che Rudi a Roma è arrivato per due volte secondo, e il primo aveva iniziato con 10 vittorie consecutive: a quel punto mi sono detto che questo signore fa al caso nostro. Col Lione aveva sfiorato anche qualcosa di importante in Champions, e sapete quanto ci tengo alla Champions per quanto sia sbagliata come l’Europa League e la Conference". Parole al miele per il nuovo tecnico dei campioni d’Italia al Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte. "Da solo non posso modificare quello che si è incrostato nel sistema ma la Champions è un parterre che mi permette di aumentare l’importanza del brand Napoli nel mondo. Abbiamo giocato il ruolo dell’innovatore ma cambiare il calcio non è facile", ha aggiunto il presidente.

Garcia orgoglioso

«Sulle ambizioni del Napoli siamo sullo stesso piano io e il presidente De Laurentiis. Io se inizio una competizione gioco per vincerla. Il presidente - ha detto Garcia commentando l’obiettivo di De Laurentiis di fare molta strada in Champions League - ha messo una barra molto alta, ci sono tanti club che hanno messo tanti soldi per vincere la Champions, ma io so sognare e il sogno è vincere trofei, sono qui per questo».