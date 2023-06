Accusati di acquistare dolci con i fondi pubblici: assolti quattro ex deputati siciliani NOMI

La terza sezione del tribunale di Palermo ha assolto, perchè il fatto non sussiste, quattro ex deputati regionali siciliani, imputati in uno dei tronconi del processo Spese pazze, sull'uso - ritenuto improprio - dei fondi a disposizione dei gruppi politici rappresentati nel Parlamento dell’Isola. Gli scagionati sono Michele Donato Giulio Donegani, 51 anni, originario di Gela (Caltanissetta) ed ex del Pd; Franco Mineo, 55 anni, di Palermo (appartenne al gruppo di Grande Sud, guidato da Gianfranco Miccichè); Giovanni Greco, 77 anni, di Marineo (Palermo), del Mpa di Raffaele Lombardo, passato poi nel Mps, Movimento popolare siciliano; Francesco Rinaldi, 62 anni, messinese, eletto nel Pd ma poi transitato in Forza Italia come il cognato, Francantonio Genovese, pure lui ex deputato (i due hanno seguito lo stesso percorso politico e avuto un’altra vicenda giudiziaria a Messina, i «corsi di formazione d’oro"). Donegani era accusato di avere utilizzato 25mila euro senza giustificazioni considerate valide per legittimare l’uso di fondi pubblici, ipotesi ritenuta insussistente dal collegio presieduto da Fabrizio Lo Forte. Mineo avrebbe utilizzato 3425 euro per il carburante di un’Audi A6 intestata a lui e di un’Audi A5 della moglie, 4800 euro di spese non documentate, ma anche 520 euro per l’acquisto di 43 cassate siciliane nel proprio bar del quartiere Arenella di Palermo, a Natale 2011. A Greco venivano imputate invece, come capogruppo Mps, una serie di spese legate alle retribuzioni del personale, considerate illecite in una prima fase delle indagini della Guardia di finanza di Palermo. Infine Rinaldi si vedeva contestare 3000 euro di spese alberghiere per sè, la moglie, la figlia e il genero e fra l’altro anche 300 euro per l’acquisto di 15 chili di dolci. Gli imputati, difesi dagli avvocati Carmelo Franco, Paola Valle, Ninni Reina, Angelo Mangione, Marco Lo Giudice, Miriam Lo Bello, Antonino Favazzo, hanno dimostrato quanto emerso già nei precedenti tronconi delle Spese pazze: se l’uso del denaro pubblico è comunque connesso alle finalità istituzionali non si configura il peculato. E nel caso dei dolci, ad esempio, gli omaggi fatti a personalità varie (nei periodi festivi, in particolare) non si può parlare di spese «fuori tema».