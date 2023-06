Cos'è la zecca stellare, il parassita-killer che ha ucciso il pilota Douglas Costa e la compagna. Dove vive, diagnosi e sintomi

Alla scoperta della zecca stellare. Il caso del pilota Douglas Costa e della sua compagna Mariana Giordano, uccisi a distanza di poche ore dalla puntura letale del parassita ha acceso i riflettori su questo tipo di specie. La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è una malattia infettiva rara e potenzialmente letale causata da batteri chiamati rickettsie, che vengono trasmessi all'uomo attraverso le feci di alcune specie di zecche presenti nelle regioni delle Montagne Rocciose. Dopo il morso della zecca, le feci dell'insetto contenenti i batteri penetrano nell'organismo attraverso piccole lesioni della pelle, spesso causate dal grattamento. I batteri si localizzano principalmente nelle cellule endoteliali dei piccoli vasi sanguigni, provocando lesioni a causa di una sostanza tossica prodotta dal batterio, che porta a infiammazione, trombosi, necrosi e rottura dei vasi.

I sintomi della malattia includono febbre alta, malessere generale e grave mal di testa, spesso accompagnati da nausea, vomito, dolore addominale e sensibilità alla luce. Alcuni giorni dopo l'inizio della febbre, compare un'eruzione cutanea maculopapulare, di solito di colore rosso, associata a piccole emorragie cutanee chiamate petecchie. La gravità dei sintomi può variare da persona a persona. Altre manifestazioni cliniche possono coinvolgere i polmoni, le prime vie aeree, le orecchie (con otiti) e gli occhi (congiuntiviti), a causa delle lesioni trombotiche provocate dal danno ai vasi sanguigni.

La diagnosi della malattia si basa su test sierologici per rilevare gli anticorpi specifici. La terapia consiste nell'uso di antibiotici specifici per combattere l'infezione e farmaci per alleviare i sintomi.