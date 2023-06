Gli esplode un petardo in mano, giovane ferito a Santa Teresa di Riva

Incidente stasera durante la sfilata di apertura del 23esimo Palio della Madonna del Carmelo, patrona della città. Un componente della squadra del Centro è rimasto ferito, mentre si trovava davanti piazza Municipio, a causa di un petardo che gli è esploso in mano, a quanto pare scambiato per un fumogeno come quelli utilizzati fino a poco prima. Il ragazzo ha subìto tagli alle mani e dopo i primi aiuti prestati dai presenti è stato condotto dall’ambulanza del 118 al Policlinico di Messina per le cure del caso. Sul posto la Polizia locale.