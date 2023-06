Dissesto idrogeologico, i Ricostituenti del Pd: “In Calabria il tema è scarsamente trattato”

I recenti drammi alluvionali che hanno investito gran parte delle regioni del nord, ed in particolare la ricca e dinamica Emilia Romagna, hanno ancora volta, portato al centro delle questioni politiche e non, il tema della difesa del suolo su vasta scala, e, quindi, dell’intero territorio del nostro paese. Una questione, questa, antica e lungamente ed improvvidamente tenuta sotto coperta da tutti i governi che si sono succeduti da 50 anni a questa parte nel nostro paese. Il guaio è che, spesso e con inaudita violenza, la stessa natura c’è lo ricorda e c’è lo ricorda attraverso drammi e disastri verso i quali l’uomo è: parimenti soggetto colpevole ed impotente. Drammi e disastri che incidono massicciamente sull’economia e sulla stessa sicurezza di intere comunità e popolazioni. "In Calabria poi, questo tema non è stato mai seriamente nell’agenda politica dei governi regionali", affermano i Ricostituenti del Pd, "nonostante la nostra regione dal punto di vista geologico, sismico, idrogeologico, geostrutturale e geomorfologico, ha delle enormi peculiarità in senso negativo. Infatti, famosa ed, ancor più attuale, rimane la frase di Giustino Fortunato: politico napoletano, storico e meridionalista eccellente, che definì la Calabria, in uno dei suoi tanti saggi: ”.…uno sfasciume pendulo sul mare….”. Tutto ciò, vuoi per la peculiare storia geologica e geotettonica della nostra regione, vuoi per la estrema incuria e diseducazione culturale nel non mai aver voluto considerare dovutamente, le criticità del nostro territorio, come un problema da affrontare e risolvere. Infatti, è ampiamente riconosciuto che la Calabria ha la più forte criticità d’Italia in termini di tenuta morfodinamica e sismica, cosi come la sua diffusissima e variegata rete idrologica ed idrografica investe amplissimi settori ed ambiti territoriali anche ad alta densità urbana, circostanziando, spesso, gravi episodi di esondabilità ed alluvionabilità. Questo biasimevole degrado, e questo antico disordine ambientale, noi Ricostituenti del Pd, non intendiamo affatto ascriverlo ai soli capricci della natura. Verosimilmente, esso è la risposta: ovvia e naturale , conseguente ad una serie di eventi concomitanti. Questi, tutti, legati all’uomo ed alle sue irresponsabili azioni antropologiche. Azioni tese ad utilizzare e sfruttare il territorio e le sue risorse naturali anche violandone, spesso, le sue stesse leggi. Cosi come riteniamo che il clima e i repentini cambiamenti climatici non solo affatto gli unici orpelli da chiamare in causa per i disastri avvenuti e che, prevedibilmente, continueranno a venire. Noi crediamo, invece, che essi sono la legittima conseguenza di un’opera costante di manipolazione controcorrente della natura, verso la quale manipolazione, l’azione protettiva e preventiva della politica è stata, il più delle volte, colpevolmente silente per tanto tempo. Sicché, il tema del dissesto idrogeologico e/o della sua tenuta: cosi come tanti altri temi emergenziali naturali, è un tema ascrivibile, fondamentalmente, a soli due aspetti della nostra quotidianità. A quello culturale ed a quello che investe la politica in senso generale. La mancanza di una adeguata e sufficiente educazione culturale, è la causa prima del nostro degrado fisico del territorio. In virtù di questa assente sensibilità verso il rispetto degli equilibri naturali, il territorio è sempre stato considerato un bene da sfruttare ed utilizzare ai fini della costruzione di rendite finanziarie ed immobiliarie che, nel tempo, ne hanno sfigurato la fisionomia e disturbato la sua tranquillità morfologica e morfodinamica. Parimenti la politica, sebbene da un versante culturale diametralmente opposto al precedente, non ha saputo, verosimilmente, regolare, controllare e regimentare i cambiamenti attraverso la messa in campo di una serie di normative atte ad impedire e/o vigilare sui disastri compiuti dall’uomo. Oggi, la Calabria, sconta più di ogni altra regione, le diseconomie legate e condizionate dall’incuria verso la difesa del territorio. Peraltro, essa è stata tra le ultime regioni d’Italia a dotarsi di una struttura dedicata come il Servizio Geologico Regionale. Inoltre, nel corso di questi anni, pochi e mal concepiti sono stati i piati attuativi posti in essere a salvaguardia della difesa del territorio da eventi naturali. Ed i pochi strumenti normativi e di censimento dei fenomeni di degrado, di cui la Regione Calabria si è dotata, peraltro, dopo anni di stucchevoli discussioni come il PAI, non hanno affatto inciso compiutamente sulla salute e difesa del territorio. Cosi come la stessa Legge Urbanistica Regionale, per anni , ha stentato ad interiorizzare il concetto di consumo zero di suolo in occasione della redazione degli strumenti urbanistici comunali. E quando lo ha normato, lo ha fatto senza alcuna cognizione di causa circa le adeguate valutazioni ambientali. E come spesso succede: fatta la legge, trovato l’inganno. Sicché il consumo di suolo zero è rimasto solo un semplice principio di buone intenzioni. Sul piano, poi, applicativo, normativo e legislativo, non miglior sorte è toccata alla procedura indicata come V.A.S. Cioè ad un percorso valutativo strategico ambientale, previsto nella legge urbanistica nazionale ed imposto in virtù di una direttiva europea già a partire dal 2001. Il guaio che questa direttiva, l’Italia la ha recepita solo nel 2006 e la Calabria la ha resa operativa in modo completo solo a partire dal 2013. Quando cioè i guasti sul territorio erano già ampiamente e diffusamente compiuti. Sicché, come si può capire, la Calabria sul tema della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico, sconta un ritardo notevole. E questo ritardo, molto ha condizionato non solo l’economia della regione ma, anche compromesso le nostre bellezze paesaggistiche e territoriali. Per questo, noi Ricostituenti del Pd, non vogliamo affatto sottrarci ad un impegno politico e morale verso una più attenta difesa del suolo e del territorio. Perché, suolo e territorio, sono, entrambi, il palcoscenico naturale dove si recitano i miasmi di interi popoli e generazioni, dove si genera benessere e sviluppo economico"