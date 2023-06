Messina, attesa a Giampilieri per il "ritorno" della festa della Madonna delle Grazie

C’è grande attesa per la festa della Madonna delle Grazie a Giampilieri superiore che torna, dopo il lungo stop legato alla pandemia, con il suo carico di devozione e tradizione, arte e cultura, nel segno della condivisione e dell’accoglienza. La processione di ieri sera al piccolo santuario della Beata Vergine Maria in cima al paese (nel corso della quale l’imponente statua della Madonna delle Grazie, rivestita con un manto nuovo è stata portata a piedi dalla chiesa parrocchiale di San Nicolò e collocata all’interno) ha ufficialmente aperto la settimana dei festeggiamenti.

Il culmine sabato prossimo, con la discesa alle 20,45 del simulacro lungo i 300 scalini illuminati; il corteo, preceduto alle 18,30 dalla celebrazione eucaristica, raggiungerà la chiesa parrocchiale, dove il parroco don Andrea Di Paola presiederà un momento di preghiera e impartirà la benedizione. A mezzanotte si terrà il tradizionale spettacolo di giochi pirotecnici. Domenica 2 luglio, giorno della solennità saranno celebrate due messe, alle 11 e alle 18,30; alle 19,30 il simulacro della Madonna delle Grazie attraverserà le vie del paese. Diverse le manifestazioni culturali ricreative organizzate dalla comunità parrocchiale con il comitato festa: domani dalle 18 alle 22, al campo di calcetto “Mons. Di Blasi”, spazio all’animazione per i più piccoli con i gonfiabili; mercoledì alle 20,30, in piazza Chiesa si terrà “Precisu e Bullato Show”, parodia della celebra trasmissione televisiva “La Corrida” a cura di Francy De Luca e Esmeralda Currò. Giovedì alle 20,30, sempre in piazza Chiesa, una commedia dialettale a cura di Barbara Mazzapica, Pippo Caltabiano e Augusto Arrota. Venerdì 30 giugno, piazza Chiesa ospiterà l’evento “Nta piazza spittannu a Madonna Arazia" organizzato dall’associazione Giampilieri 2.0: ospiti d’onore della serata gli showman messinesi Marco Iorio e Danny Napoli; tanta musica, intrattenimento e la possibilità di gustare dell’ottimo cibo di strada.