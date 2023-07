“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni”, a Paola spuntano le telecamere della Rai

Le telecamere di Rai Uno a Paola, nella città di San Francesco sono state accolte dall'amministrazione comunale e dall'Ordine dei Minimi del Santuario, per le riprese della storica trasmissione, “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni”, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi e patrocinato dal MIC (Ministero della cultura).

Le riprese hanno interessato i luoghi più suggestivi e caratteristici della cittadina tirrenica, dalla Casa Natale di San Francesco, a largo Sette Canali, fino a Piazza del Popolo, piazza IV Novembre e il Santuario. Gli attori hanno indossato delle tuniche da frate donate per l'occasione dal Santuario di San Francesco, da parte di Padre Domenico Crupi. "A nome dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Politano - afferma il vicesindaco Maria Pia Serranò - esprimo grande soddisfazione. Per la nostra città Rai uno è una bellissima vetrina per esportare in tutta Italia le bellezze della città di San Francesco.Promuovere Paola nel mondo tramite un filo conduttore con il Santo Patrono è tra i nostri obiettivi più naturali per volontà politica e profonda devozione. Ringrazio - sottolinea Serranò - tutto il personale del manutentivo, i tecnici del Comune e il comandante dei vigili per aver agevolato i vari sopralluoghi, le riprese e dato la migliore immagine della nostra città. Da segnalare anche l’attenta presenza nei giorni delle riprese dei Consiglieri comunali Francesco Vigilante e Giovanni Mannarino della lista Grande Paola. “Si tratta - conclude il vicesindaco - di un'ottima vetrina sotto il profilo turistico, tenuto conto che la trasmissione ha una media di oltre 1,5 milioni di telespettatori, che permetterà di mettere in evidenza il Santuario, il nostro centro storico della città, i suoi beni artistici più significativi".