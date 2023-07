Bocciatura Reggina, i tifosi amaranto sbottano: “Non ci saremo sempre, ma si faccia chiarezza”

Un pugno nello stomaco. L'hanno vissuta così la bocciatura della Covisoc i tifosi amaranto. "Alla società Reggina 1914 o meglio... quello che resta... Crediamo sia giunto il momento di parlare e soprattutto chiarire la situazione che si è venuta a creare. Avete predicato la trasparenza e la legalità e tanto avete fatto che alla fine vi siete dissolti", affermano i tifosi della Reggina, chiedendo trasparenza. "Ora è il momento di essere presenti e comparire pubblicamente, davanti alle tv, ai giornalisti e soprattutto a noi tifosi amaranto che abbiamo sempre amato e seguito questa squadra nel bene e nel male della sua storia ultra centenaria. Siamo stufi di non avere chiarezza e vogliamo sentire la nostra voce e fare le nostre domande.Perché non ci bastano dei comunicati per capire cosa succede e come si evolverà la "questione Reggina". Noi ci siamo e ci saremo , voi siete di passaggio (prima pagate e poi ve ne andate, grazie). Speriamo che questo messaggio venga divulgato in tutti i social e le testate giornalistiche e si organizzi nell'immediato una conferenza stampa aperta a tutti nella nostra città"