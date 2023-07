La scomparsa di Kata, un ex dipendente del comune di Firenze avrebbe informazioni sul rapimento

Nell’ambito delle indagini su Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno, la pm della Dda Christine von Borries ha ascoltato oggi, su sua stessa richiesta, Alessandro Maiorano, ex impiegato del Comune di Firenze, che avrebbe, secondo quanto riferisce il suo legale Carlo Taormina in una nota, «avuto un importante contatto» che gli avrebbe fatto «conoscere le ragioni per le quali la bimba è stata sequestrata e il luogo in cui si trova». «In questo contesto - spiega ancora Taormina - con un marchingegno è stato possibile ottenere la localizzazione della quale Maiorano è in possesso». Da quanto appreso ci sarebbero verifiche sulla versione fornita da Maiorano, ex usciere di Palazzo Vecchio che è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking a Matteo Renzi.